На дзвінки не відповідають: люди розшукують близьких із зруйнованого в Запоріжжі будинку
На місці нічного ракетного удару в центрі Запоріжжя збираються рідні та знайомі мешканців напівзруйнованого будинку.
Не може почути голос своєї колеги та приятельки Марини в слухавці вчителька Наталія Долгая.
Жінка розповідає: її подруга мешкала в під’їзді, поруч із яким прилетіла ворожа ракета.
– На дзвінок ніхто не відповідає, телефон не бере. Ми дуже товаришували, – говорить крізь сльози власному кореспонденту Фактів ICTV Андрію Почтєву вчителька Наталія Долгая.
Квартира Марини, показує Наталія Долгая, – ущент зруйнована.
– Мені сказали, що з цього під’їзду ще нікого не рятували, – плаче жінка.
Росіяни завдали удару по п’ятиповерхівці в Запоріжжі близько 01:30 2 березня.
Із під-завалів дістали двох загиблих. Шестеро людей, серед яких жінка на шостому тижні вагітності, дістали поранення.
20 осіб евакуйовано, ще 11 врятовано.
Безвісти зниклими наразі вважають дев’ятьох осіб.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 372-гу добу.
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