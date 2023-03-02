На дзвінки не відповідають: люди розшукують близьких із зруйнованого в Запоріжжі будинку

Березень, 02 в 14:30

На місці нічного ракетного удару в центрі Запоріжжя збираються рідні та знайомі мешканців напівзруйнованого будинку.

Не може почути голос своєї колеги та приятельки Марини в слухавці вчителька Наталія Долгая.

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Жінка розповідає: її подруга мешкала в під’їзді, поруч із яким прилетіла ворожа ракета.

– На дзвінок ніхто не відповідає, телефон не бере. Ми дуже товаришували, – говорить крізь сльози власному кореспонденту Фактів ICTV Андрію Почтєву вчителька Наталія Долгая.

Квартира Марини, показує Наталія Долгая, – ущент зруйнована.

– Мені сказали, що з цього під’їзду ще нікого не рятували, – плаче жінка.

Росіяни завдали удару по п’ятиповерхівці в Запоріжжі близько 01:30 2 березня.

Із під-завалів дістали двох загиблих. Шестеро людей, серед яких жінка на шостому тижні вагітності, дістали поранення.

20 осіб евакуйовано, ще 11 врятовано.

Безвісти зниклими наразі вважають дев’ятьох осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 372-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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