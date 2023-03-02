Март, 02 в 21:38

Россия получит от Украины юридический и военный ответ за ночной удар по жилому дому в Запорожье.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 2 марта.

Он сообщил, что провел заседание Ставки по вопросам фронтовой ситуации и ситуации с безопасностью.

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— Общий доклад сделал главнокомандующий. Был доклад разведки. Подробно — по конкретным боевым направлениям, от командующих группировками наших войск. ОСГВ (Объединенная стратегическая группировка войск, — Ред.) Хортица — ключевое внимание Бахмуту. ОСГВ Таврия — обсудили Донецкое и Запорожское направления. Был детальный доклад генерала Тарнавского, — рассказал президент.

Зеленский добавил, что на сегодняшний “зверский российский ракетный обстрел Запорожья” будет ответ Украины как военный, так и юридический.

— Оккупант неизбежно будет чувствовать нашу силу. Силу справедливости — во всех смыслах слова, — добавил он.

Президент поблагодарил украинских спасателей, которые смогли спасти 11 человек, когда же помощь получили более 70 человек.

— В списке погибших в настоящее время два человека, мои соболезнования родным, — сказал он.

Относительно объединенной стратегической группировки войск Одесса, то военные доложили на Ставке о ситуации по южному направлению. В частности по тому, что касается Херсона и Херсонщины. Президент заверил, что власти Украины не оставят без внимания Север нашего государства и границу.

— Командующие прекрасно понимают, что их задача — делать все, чтобы подавлять огонь террористов. И постоянно работаем с партнерами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла, — сказал он.

Владимир Зеленский рассказал, что разговаривал с президентом Бразилии и проинформировал его об атаках России по гражданской инфраструктуре и убийствах детей.

В частности, он провел разговор с новым президентом Швейцарии, которого поблагодарил за новый пакет поддержки Украины.

— Обсудили дальнейшее международное сотрудничество и возможное взаимодействие на международных площадках. Услышал, что Швейцария заинтересована в реализации нашей формулы мира, это очень хороший сигнал, — сказал украинский лидер.

Президент также подписал указы о награждении 847 украинских воинов.

В общем, с начала полномасштабного вторжения РФ, государственными наградами отмечено более 40 тыс. защитников и защитниц, сказал президент.