Березень, 02 в 21:38

Росія отримає від України юридичну та військову відповідь за нічний удар по житловому будинку у Запоріжжі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 2 березня.

Він повідомив, що провів засідання Ставки із питань фронтової та безпекової ситуації.

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– Загальну доповідь зробив головнокомандувач. Була доповідь розвідки. Детально – з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ. ОСУВ (Об’єднане стратегічне угруповання військ, – Ред.) Хортиця – ключова увага Бахмуту. ОСУВ Таврія – обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського, – розповів президент.

Зеленський додав, що на сьогоднішній “звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя” буде відповідь України як військова, так і юридична.

– Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості – в усіх сенсах слова, – додав він.

Президент подякував українським рятувальникам, які змогли врятувати 11 людей, коли ж допомогу отримали понад 70 осіб.

– У списку загиблих на цей час двоє людей, мої співчуття рідним, – сказав він.

Щодо об’єднаного стратегічного угруповання військ Одеса, то військові доповіли на Ставці щодо ситуації по південному напрямку. Зокрема по тому, що стосується Херсону й Херсонщини. Президент запевнив, що влада України не залишить без уваги Північ нашої держави та кордон.

– Командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання – робити все, щоб подавляти вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала, – сказав він.

Володимир Зеленський розповів, що мав розмову з президентом Бразилії та проінформував його про атаки Росії по цивільній інфраструктурі та вбивства дітей.

Зокрема, він провів розмову з новим президентом Швейцарії, якому подякував за новий пакет підтримки України.

– Обговорили подальшу міжнародну співпрацю та можливу взаємодію на міжнародних майданчиках. Почув, що Швейцарія зацікавлена у реалізації нашої формули миру, це дуже добрий сигнал, – сказав український лідер.

Президент також підписав укази щодо нагородження 847 українських воїнів.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ, державними нагородами відзначено понад 40 тис. захисників і захисниць, сказав президент.