РФ активизировала информационную кампанию вокруг Бахмута — Маляр
2 февраля наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, которая сопровождает штурм Бахмута.
Об этом в Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Она отметила, что РФ запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию украинского общества и военных, в частности, будто бы Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона — это якобы политическое решение.
– Это не так. Военные не раз объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение по ведению боевых действий принимает высшее военное руководство, – пояснила Маляр.
Кроме того, враг дискредитирует военное командование восточного направления, излагая фейковые документы якобы из штаба на Востоке.
— В целях внушения демонстрируют “силу” оккупантов и “слабость” защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон, — говорит она.