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Факты / Україна

РФ активизировала информационную кампанию вокруг Бахмута — Маляр

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Ганна Маляр

2 февраля наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, которая сопровождает штурм Бахмута.

Об этом в Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что РФ запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию украинского общества и военных, в частности, будто бы Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона — это якобы политическое решение.

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– Это не так. Военные не раз объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение по ведению боевых действий принимает высшее военное руководство, – пояснила Маляр.

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Кроме того, враг дискредитирует военное командование восточного направления, излагая фейковые документы якобы из штаба на Востоке.

— В целях внушения демонстрируют “силу” оккупантов и “слабость” защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон, — говорит она.

Источник: УНИАН
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