РФ активизировала информационную кампанию вокруг Бахмута — Маляр

Март, 02 в 16:26

2 февраля наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, которая сопровождает штурм Бахмута.

Об этом в Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что РФ запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию украинского общества и военных, в частности, будто бы Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона — это якобы политическое решение.

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– Это не так. Военные не раз объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение по ведению боевых действий принимает высшее военное руководство, – пояснила Маляр.

Кроме того, враг дискредитирует военное командование восточного направления, излагая фейковые документы якобы из штаба на Востоке.