Бахмут — в эпицентре событий на фронте: как россияне пытаются штурмовать город

Бахмут сейчас находится в эпицентре последних событий на фронте. Российские войска пытаются штурмовать возле окружающих населенных пунктов, чтобы окружить город.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии ведущему информационного телемарафона Единые новости Вадиму Карпяку.

— Бахмут и это направление фронта — это эпицентр событий на фронте сегодня. Россияне штурмовали в течение суток в районе населенных пунктов Орехов, Васильевка, Дубово-Васильевка, сам Бахмут, Ивановское. За сутки было нанесено 170 ударов. Только в районе Бахмута произошло 59 обстрелов и 29 боестолкновений. За это время оккупанты потеряли 94 военнослужащих убитыми, 121 получили ранения, — отметил он.

Череватый ответил, действительно ли сейчас на Бахмутском направлении появились современные танки Leopard, как об этом пишут российские пропагандистские медиа.

— У них на фоне панических атак уже появляются бредовые идеи. А Leopard современной демократической Германии, которая оказывает нам помощь, если бы там появились современные модернизированные танки, то мы уже наверняка вышли бы на границы, — рассказал Череватый.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.