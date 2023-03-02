РФ активізувала інформаційну кампанію навколо Бахмуту – Маляр

Березень, 02 в 16:26

2 лютого спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмуту.

Про це у Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що РФ запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію українського суспільства та військових, зокрема, нібито Бахмут не має стратегічного значення і його оборона – це нібито політичне рішення.

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– Це не так. Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво, – пояснила Маляр.

Крім того, ворог дискредитує військове командування східного напрямку, викладаючи фейкові документи нібито зі штабу на Сході.