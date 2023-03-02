РФ активізувала інформаційну кампанію навколо Бахмуту – Маляр
2 лютого спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмуту.
Про це у Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона зазначила, що РФ запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію українського суспільства та військових, зокрема, нібито Бахмут не має стратегічного значення і його оборона – це нібито політичне рішення.
– Це не так. Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво, – пояснила Маляр.
Крім того, ворог дискредитує військове командування східного напрямку, викладаючи фейкові документи нібито зі штабу на Сході.
– З метою навіювання демонструють “силу” окупантів і “слабкість” оборонців, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмуту обох воюючих сторін, – каже вона.