Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

РФ активізувала інформаційну кампанію навколо Бахмуту – Маляр

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Ганна Маляр

2 лютого спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмуту.

Про це у Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що РФ запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію українського суспільства та військових, зокрема, нібито Бахмут не має стратегічного значення і його оборона – це нібито політичне рішення.

Зараз дивляться

– Це не так. Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво, – пояснила Маляр.

Читайте
Бахмут – в епіцентрі подій на фронті: як росіяни намагаються штурмувати місто

Крім того, ворог дискредитує військове командування східного напрямку, викладаючи фейкові документи нібито зі штабу на Сході.

– З метою навіювання демонструють “силу” окупантів і “слабкість” оборонців, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмуту обох воюючих сторін, – каже вона.

Джерело: УНІАН
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка