Март, 02 в 23:52

Сроки окончания войны зависят не только от Украины, но и от помощи западных партнеров.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Я не могу сейчас сказать, будет ли это месяц, или два, или полгода, или немножко больше. Не все зависит от нас. Помощь от наших партнеров является ключевой. Сейчас помощь идет, и она увеличивается. Мы не можем сравнить то, что было в марте 2022 года, с мартом 2023 года — это уже совсем другое отношение и совсем другое количество партнеров, — сказал он.

Данилов выразил уверенность, что ВСУ точно не подведут, поэтому деоккупация украинских территорий — это лишь вопрос времени.

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Также секретарь СНБО отметил, что распад России неизбежен, поскольку война там продолжается уже годами, но это скрывали.

— Есть большое количество тех, кто готов противостоять режиму. Потому что Россия — это колониальная страна, и они не удержат эти колонии, как они это делали до сих пор. Распад России является неизбежным. И Запад должен к этому готовиться. Россия лопнет, как переспелый арбуз. Произойдет это в ближайшее время, все начнется с Кавказа, — сказал Данилов.