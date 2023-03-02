Сливал оккупантам позиции ВСУ и координаты блокпостов: задержан житель Сумщины

Март, 02 в 16:48

Задержан житель Сумщины, который сливал оккупантам позиции ВСУ и координаты фортификационных сооружений на приграничной территории.

– По данным следствия, гражданин РФ, длительное время проживавший в одном из пограничных сел Сумского района, в феврале 2023 года незаконно пересек границу с Россией, где был остановлен сотрудниками пограничной службы оккупантов. Общаясь с ними, мужчина рассказал о местах базирования подразделений ВСУ на приграничной территории, — сообщает Офис генпрокурора.

Кроме того, наглядно продемонстрировал на электронном планшете, где находятся позиции украинских защитников, координаты фортификационных сооружений и блокпостов.

Во время обыска у мужчины изъяли запретную в Украине символику тоталитарных режимов и мобильные телефоны.

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В настоящее время он задержан и ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины.

Также подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.