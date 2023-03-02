Зливав окупантам позиції ЗСУ та координати блокпостів: затримано жителя Сумщини

Березень, 02 в 16:48

Затримано жителя Сумщини, який зливав окупантам позиції ЗСУ та координати фортифікаційних споруд на прикордонній території.

– За даними слідства, громадянин РФ, який тривалий час проживав в одному з прикордонних сіл Сумського району, в лютому 2023 року незаконно перетнув кордон з Росією, де був зупинений співробітниками прикордонної служби окупантів. Спілкуючись з ними, чоловік розповів про місця базування підрозділів ЗСУ на прикордонній території, – повідомляє Офіс генпрокурора.

Крім того, чоловік наочно продемонстрував на електронному планшеті, де розташовані позиції українських захисників, координати фортифікаційних споруд та блокпостів.

Під час обшуку у чоловіка вилучили заборонену в Україні символіку тоталітарних режимів та мобільні телефони.

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Наразі його затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 КК України.

Також підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.