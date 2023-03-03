Март, 03 в 18:44

Бахмут в Донецкой области остается самым горячим участком фронта. Российские оккупанты атакуют позиции ВСУ, обстреливают город, а также усиливают психологически-информационное давление на украинцев в сети.

Что известно о ситуации в Бахмуте по состоянию на сегодня — читайте далее в материале.

Официальные данные от Генштаба и военных

По данным Генерального штаба ВСУ, на Бахмутском направлении противник не прекращает штурмовать город Бахмут.

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— Наши защитники отбили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григорьевки, Богдановки и Бахмута Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк, — говорится в сводке.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщают, что враг продолжает накапливать силы, чтобы оккупировать Бахмут.

— На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнера и других регулярных частей армии РФ. Интенсивные бои идут в самом городе и вокруг него, — говорится в сообщении.

Основатель подразделения аэроразведчиков Птицы Мадяра и командир взвода 2 штурмовой роты при 28 ОМБР ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадяр сообщил, что его подразделение отходит из Бахмута на новые позиции.

В свою очередь боец 93 отдельной механизированной бригады ВСУ Холодный Яр Стус отметил, что сейчас никакого вывода войск из Бахмута нет.

— Бои продолжаются на всех участках города, 93 стоит и продолжает выполнять поставленные ей задачи. Ситуация на самом деле сложная, но доверяйте только официальным источникам и не делайте паники, — подчеркнул он.

Что говорят эксперты

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что подразделение Мадяра находится в Бахмуте уже более 100 дней, поэтому информация о выводе войск может быть связана с ротацией.

По словам эксперта, предпосылок для полного вывода подразделений ВСУ из Бахмута нет, ведь ситуация с логистикой контролируемая.

— Логистика играет очень важную роль по обеспечению оборонительных возможностей. На Бахмутском направлении логистика осуществляется по трассе 0504, а также 0506 — через Хромовое на Часов Яр. Если есть угроза перерезания этих логистических артерий, взятие их под физический контроль, то есть непосредственная угроза для ВСУ. Если ситуация по логистике контролируемая — то вести оборонительные действия можно еще достаточно эффективно длительное время, — сказал он в эфире национального телемарафона.

Военный обозреватель Алексей Гетьман объяснил, что в Украине россияне сосредоточили три крупных группировки — около Рубежного, Лимана, Бахмута.

Возле Бахмута находится до 40 тыс. человек и 400 единиц тяжелой техники.

— На юге Бахмута они продвинулись вдоль дороги М03, где-то на 10 км почти до Часового Яра. Они пытаются взять город в кольцо. Мы добавили туда резерв, держим оборону, команды на отступление не было. Но если они будут продвигаться дальше, перекроют дороги для снабжения, у нас есть запасные пути для выхода. Мы быстро оставим этот город, если будем понимать, что можем попасть в оперативное окружение, — сказал эксперт.

Психологические операции россиян

Кроме штурма украинских позиций, россияне пытаются расшатать ситуацию в информационном пространстве.

В частности, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин записал видео, в котором заявил о якобы полном окружении Бахмута россиянами.

Как отметили в Центре национального сопротивления, ролик Пригожин записывал в селе Парасковиевка, о захвате которого враг объявил 20 февраля.

К тому же командование РФ избегает посещения передовой, а сам основатель Вагнера не впервые имитирует пребывание на передовой, на самом деле находясь в тылу.

— Видео является провокационным и частью дезинформационной кампании против населения Украины с целью распространения панических настроений и провоцирования высшего военного и политического руководства, — отметили в Центре.

Эксперты отмечают, что такие информационно-психологические спецоперации постоянно используются Россией для того, чтобы давить не только на защитников Бахмута, но и на других граждан.

Фото: Андрей Ермак