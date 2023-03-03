Березень, 03 в 18:44

Бахмут на Донеччині залишається найгарячішою ділянкою фронту. Російські окупанти атакують позиції ЗСУ, обстрілюють місто, а також посилюють психологічно-інформаційний тиск на українців у мережі.

Що відомо про ситуацію в Бахмуті станом на сьогодні – читайте далі у матеріалі.

Офіційні дані від Генштабу та військових

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку противник не припиняє штурмувати місто Бахмут.

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– Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Григорівки, Богданівки та Бахмуту Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк, – йдеться у зведенні.

У Сухопутніх військах ЗСУ повідомляють, що ворог продовжує накопичувати сили, щоб окупувати Бахмут.

– На захоплення міста російські окупанти кинули найпідготовленіші підрозділи ПВК Вагнера та інших регулярних частин армії РФ. Інтенсивні бої точаться в самому місті та довкола нього, – йдеться у повідомленні.

Засновник підрозділу аеророзвідників Птахи Мадяра та командир взводу 2 штурмової роти при 28 ОМБР ЗСУ Роберт Бровді з позивним Мадяр повідомив, що його підрозділ відходить із Бахмуту на нові позиції.

Своєю чергою боєць 93 окремої механізованої бригади ЗСУ Холодний Яр Стус зазначив, що наразі жодного виводу військ із Бахмуту немає.

– Бої тривають на всіх ділянках міста, 93 стоїть і продовжує виконувати поставлені їй завдання. Ситуація насправді складна, але довіряйте лише офіційним джерелам і не робіть паніки, – наголосив він.

Що кажуть експерти

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що підрозділ Мадяра перебуває в Бахмуті вже понад 100 днів, тому інформація про виведення військ може бути пов’язана з ротацією.

За словами експерта, передумов для повного виведення підрозділів ЗСУ з Бахмуту немає, адже ситуація з логістикою є контрольованою.

– Логістика грає дуже важливу роль щодо забезпечення оборонних можливостей. На Бахмутському напрямку логістика здійснюється по трасі 0504, а також 0506 – через Хромове на Часів Яр. Якщо є загроза перерізання цих логістичних артерій, взяття їх під фізичний контроль, то є безпосередня загроза для ЗСУ. Якщо ситуація щодо логістики контрольована – то вести оборонні дії можна ще досить ефективно тривалий час, – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Військовий оглядач Олексій Гетьман пояснив, що в Україні росіяни зосередили три великих угруповання – поблизу Рубіжного, Лиману, Бахмуту.

Біля Бахмуту перебуває до 40 тис. осіб та 400 одиниць важкої техніки.

– На півдні Бахмуту вони просунулись вздовж дороги М03, десь на 10 км майже до Часового Яру. Вони намагаються взяти місто в кільце. Ми додали туди резерв, тримаємо оборону, команди на відступ не було. Але якщо вони будуть просуватися далі, перекриють дороги для постачання, у нас є запасні шляхи для виходу. Ми швидко залишимо це місто, якщо будемо розуміти, що можемо потрапити в оперативне оточення, – сказав експерт.

Психологічні операції росін

Крім штурмування українських позицій, росіяни намагаються розхитати ситуацію і в інформаційному просторі.

Зокрема, засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин записав відео, в якому заявив про нібито повне оточення Бахмуту росіянами.

Як зазначили в Центрі національного спротиву, ролик Пригожин записував у селі Парасковіївка, про захоплення якого ворог оголосив 20 лютого.

До того ж командування РФ уникає відвідування передової, а сам засновник Вагнера не вперше імітує перебування на передовій, насправді будучи в тилу.

– Відео є провокативним і частиною дезінформаційної кампанії проти населення України з метою поширення панічних настроїв та провокування вищого військового та політичного керівництва, – наголосили в Центрі.

Експерти зазначають, що такі інформаційно-психологічні спецоперації постійно використовуються Росією для того, щоб тиснути не тільки на захисників Бахмуту, але й на інших громадян.

Фото: Андрій Єрмак