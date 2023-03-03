Март, 03 в 16:14

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский приехал в Бахмут, где сейчас идут самые ожесточенные бои.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В Бахмуте Сырский пообщался с военными по вопросам повышения обороноспособности на линии фронта.

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Он заслушал доклады командиров о состоянии дел, ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности подразделений ВСУ на линии фронта.

Бои в городе и в окрестностях: генерал Сырский снова приехал в Бахмут / 5 фотографий

Отмечается, что российские оккупанты не оставляют надежды захватить Бахмут и продолжают накапливать силы.

Сообщается, что на захват города россияне бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнера и других регулярных частей армии России. Интенсивные бои ведутся в самом городе и вокруг него.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщали о приезде Сырского в Бахмут 25 февраля, отметив, что тогда генерал посетил воинские части Сил обороны, которые защищают город и подступы к нему.

Ранее представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские войска осуществят тактическое отступление из Бахмута, если будет необходимость.

По его словам, основной задачей украинских войск является достижение стратегических результатов, вроде того, как после отступления из Северодонецка и Лисичанска Луганской области ВСУ удалось освободить значительные территории в Харьковской области и вокруг Лимана Донецкой области.

Источник: Сухопутные войска ВС Украины

Фото: Сухопутные войска ВС Украины