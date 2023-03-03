Оборона Бахмута дает ВСУ возможность значительно ослабить войска РФ — Генштаб Эстонии

Март, 03 в 19:13

Оборона Бахмута в Донецкой области дает ВСУ возможность значительно ослабить российские силы.

Об этом сказал заместитель главы Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла, пишет EER.ee.

Он отметил, что Бахмут остается главным направлением российских атак. В то же время оккупанты продолжают давление на позиции ВСУ в районе Авдеевки и на линии Купянск — Сватово — Кременная.

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По данным Генштаба Эстонии, к северу от Бахмута россияне продвинулись примерно на два километра за неделю, однако город захватить не смогли.

— Цель российских войск заключается в том, чтобы сначала изолировать город, а затем захватить его. Для изоляции Бахмута необходимо захватить населенные пункты Хромовое и Ивановское, расположенные к западу от Бахмута. Это перекроет снабжение города, — пояснил Вендла.

Полковник считает, что ВСУ будут держать оборону Бахмута до тех пор, пока это соответствует выполнению поставленной перед ними задачи.

— Оборона Бахмута позволяет значительно ослабить силы противника, — отметил Вендла.

На южном направлении войска РФ продолжают укреплять оборонительные позиции, поскольку их главная задача — удержание сухопутного коридора в Крым.