Оборона Бахмута дає ЗСУ можливість значно послабити війська РФ – Генштаб Естонії

Березень, 03 в 19:13

Оборона Бахмута на Донеччині дає ЗСУ можливість значно послабити російські сили.

Про це сказав заступник голови Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла, пише EER.ee.

Він зазначив, що Бахмут залишається головним напрямком російських атак. Водночас окупанти продовжують тиск на позиції ЗСУ в районі Авдіївки та на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна.

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За даними Генштабу Естонії, на північ від Бахмута росіяни просунулися приблизно на два кілометри за тиждень, проте місто захопити не змогли.

– Мета російських військ полягає в тому, щоб спочатку ізолювати місто, а потім захопити його. Для ізоляції Бахмута необхідно захопити населені пункти Хромове та Іванівське, розташовані на захід від Бахмута. Це перекриє постачання міста, – пояснив Вендла.

Полковник вважає, що ЗСУ триматимуть оборону Бахмута доти, доки це відповідає виконанню поставленого перед ними завдання.

– Оборона Бахмута дозволяє значно послабити сили супротивника, – наголосив Вендла.

На південному напрямку війська РФ продовжують зміцнювати оборонні позиції, оскільки їхнє головне завдання – утримання сухопутного коридору в Крим.