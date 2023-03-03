Март, 03 в 8:37

В Запорожье уже больше суток продолжается ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в центре города.

К утру 3 марта спасатели деблокировали тела еще двух погибших жильцов дома.

Таким образом по меньшей мере четыре человека стали жертвами ракетного удара.

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Поиск людей под завалами и демонтаж опасных элементов дома не прекращается.

Коммунальные службы вывезли уже более 102 т строительных обломков.

Психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 76 жителям дома и родственникам пострадавших.