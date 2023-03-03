В Запорожье из-под завалов дома достали тела еще двух человек
Фото: ГСЧС
В Запорожье уже больше суток продолжается ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в центре города.
К утру 3 марта спасатели деблокировали тела еще двух погибших жильцов дома.
Таким образом по меньшей мере четыре человека стали жертвами ракетного удара.
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Поиск людей под завалами и демонтаж опасных элементов дома не прекращается.
Коммунальные службы вывезли уже более 102 т строительных обломков.
Психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 76 жителям дома и родственникам пострадавших.