У Запоріжжі з-під завалів будинку дістали тіла ще двох людей

Березень, 03 в 8:37

У Запоріжжі вже понад добу триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку в центрі міста.

До ранку 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих мешканців будинку.

Таким чином щонайменше чотири людини стали жертвами ракетного удару.

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Пошук людей під завалами та демонтаж небезпечних елементів будинку не припиняється.

Комунальні служби вивезли вже понад 102 т будівельних уламків.

Психологи ДСНС на місці події надали допомогу 76 мешканцям будинку та родичам постраждалих.