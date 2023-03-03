Новый пакет помощи США и взрывы в Подмосковье: что происходит на 373-й день войны (онлайн)
В ночь на 2 марта россияне нанесли удар по дому в Запорожье, есть погибшие и пострадавшие.
В России активно искали “украинскую ДРГ” в Брянской области, но, как следствие, машина с росгвардейцами подорвалась на мине.
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что РФ активизировала информационную кампанию вокруг Бахмута.
Украина вошла в 20 самых влиятельных стран мира в рейтинге Global Soft Power.
Парламент Молдовы осудил агрессию РФ против Украины и призвал вывести войска.
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