Новый пакет помощи США и взрывы в Подмосковье: что происходит на 373-й день войны (онлайн)

В ночь на 2 марта россияне нанесли удар по дому в Запорожье, есть погибшие и пострадавшие.

В России активно искали “украинскую ДРГ” в Брянской области, но, как следствие, машина с росгвардейцами подорвалась на мине.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что РФ активизировала информационную кампанию вокруг Бахмута.

Украина вошла в 20 самых влиятельных стран мира в рейтинге Global Soft Power.

Парламент Молдовы осудил агрессию РФ против Украины и призвал вывести войска.