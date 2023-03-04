Активность авиации РФ возросла: оккупанты наносят около 30-40 ударов по Украине ежедневно

Март, 04 в 20:54

В течение дня Россия наносит по 30-40 ударов по территории Украины, что свидетельствует об активности вражеской авиации.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Впрочем, по его словам, много вылетов осуществляют и украинские пилоты, которые уничтожают врага.

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– У них есть в Черном море определенное количество кораблей, кто-то с носителями Калибров, кто-то без них. Пуски ракет можно производить с любого моря, не выходя даже из бухты. Сейчас есть и активность вражеской авиации. Каждый день оккупанты наносят около 30-40 ударов. В то же время и у нашей авиации очень много вылетов, — говорит Игнат.

При этом он отметил, что в соответствии с задачами и погодными условиями, активность может быть разной.