Активність авіації РФ зросла: окупанти завдають близько 30-40 ударів по Україні щодня

Березень, 04 в 20:54

Протягом дня Росія завдає по 30-40 ударів по території України, що свідчить про активність ворожої авіації.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Втім, за його словами, багато вильотів здійснюють і українські пілоти, які знищують ворога.

Зараз дивляться

– У них є в Чорному морі певна кількість кораблів, хтось з носіями Калібрів, хтось без них. Пуски ракет можна здійснювати з будь-якого моря, не виходячи навіть з бухти. Наразі також є й активність ворожої авіації. Кожного дня окупанти завдають близько 30-40 ударів. Водночас і у нашої авіації дуже багато вильотів, – каже Ігнат.

При цьому він зазначив, що відповідно до завдань та погодних умов, активність може бути різна.