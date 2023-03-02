РФ увеличила количество кораблей в Черном море и готова к ракетной атаке – Гуменюк

Март, 02 в 14:31

Россия увеличила количество кораблей в Черном море и готова к ракетным ударам.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Она проинформировала, что враг, по сравнению с предыдущими неделями, увеличил корабельную группировку и сейчас в Черном море находится 13 кораблей.

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– Среди них 4 ракетоносителя – 2 надводных и 2 подводных. Общий залп Калибров может составлять 24 ракеты высокой точности, – заявила Гуменюк.

Она отметила, что вывод ракетоносителей говорит о готовности к их применению, однако необязательно все 24 Калибра готовы к запуску.

Со своей стороны военный аналитик, полковник Петр Черник на брифинге заявил, что Украина сможет эффективно противостоять угрозе ракетных атак с акватории Черного моря тогда, “когда у нас появится хорошая авиация от НАТО, в том числе самолеты F-16”.

– На мой взгляд, нет сомнений, что рано или поздно авиация от западных партнеров в Украине появится, – сказал Черник.

Фото: Military Media Center