Март, 04 в 7:42

Во временно захваченном Симферополе российские оккупационные власти создают так называемые добровольные дружины.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины уверены: на такой шаг оккупанты вынуждены идти потому, что боятся активизации проукраинского движения и патриотически настроенных сообществ.

Созданные подразделения должны не только патрулировать город, но и “выявлять корректировщиков и диверсантов”, потому что из-за войны в Украине в оккупированном Крыму не хватает правоохранителей.

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Не хватает оккупантам и живой силы на фронте.

По информации, имеющейся в распоряжении украинской стороны, из-за значительных ежедневных потерь захватчики приказали увеличить койко-места для приема раненых в одной из больниц Горловки Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 374-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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