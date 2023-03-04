Бояться патріотів: у Сімферополі окупанти створюють “добровільні дружини”

Березень, 04 в 7:42

У тимчасово захопленому Сімферополі російська окупаційна влада створює так звані добровільні дружини.

У Генеральному штабі Збройних сил України певні: на такий крок окупанти змушені йти тому, що бояться активізації проукраїнського руху та патріотично налаштованих осередків.

Новостворені підрозділи мають не лише патрулювати місто, а й “виявляти коригувальників та диверсантів”, тому що через війну в Україні в окупованому Криму бракує правоохоронців.

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Бракує окупантам і живої сили на фронті.

За інформацією, що є в розпорядженні української сторони, через значні щоденні втрати загарбники, зокрема, наказали збільшити ліжко-місця для приймання поранених в одній із лікарень Горлівки Донецької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 374-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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