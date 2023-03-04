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Факты / Україна

На данный момент украинцы достигли стратегического успеха в Бахмуте — британский генерал

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Бахмут
Фото: Getty Images

Украинские военные заставили окупантов положить множество своих бойцов и отправить на уничтожение огромное количество техники на Бахмутском направлении, что можно считать стратегическим успехом для нашей страны.

Об этом заявил заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе (2011-2014), британский генерал Ричард Ширрефф в эфире BBC Radio.

— Сейчас украинцы, вероятно, преуспели в стратегическом успехе, заставив россиян потратить огромное количество живой силы и техники, что, возможно, станет, если они одержат его, пирровой победой (победа, достающаяся слишком высокой ценой, – Ред.)”, – сказал британский генерал.

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Он считает, если бы у РФ было то, что ей нужно, несколько месяцев назад, “мы, пожалуй, не были бы там, где мы сейчас”.

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— Так что необходимо ускорить поставки, интеграцию, логистическую поддержку, обучение и все остальное, что необходимо сделать, чтобы предоставить украинцам необходимые для работы инструменты, — подчеркнул Ширрефф.

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