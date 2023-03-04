Наразі українці здобули стратегічний успіх у Бахмуті – британський генерал

Березень, 04 в 17:06

Українські військові змусили окупантів покласти безліч своїх бійців та відправити на знищення величезну кількість техніки на Бахмутському напрямку, що можна вважати стратегічним успіхом для нашої країни.

Про це заявив заступник верховного головнокомандувача об’єднаних сил НАТО в Європі (2011-2014), британський генерал Річард Ширрефф в ефірі BBC Radio.

– Наразі українці, ймовірно, здобули стратегічний успіх, змусивши росіян витратити величезну кількість живої сили та техніки, що, можливо, стане, якщо вони візьмуть його, пірровою перемогою (перемога, яка дістається надто високою ціною, – Ред.), – сказав британський генерал.

Він вважає, якби росіяни мали те, що їм потрібно, кілька місяців тому, “ми, мабуть, не були б там, де ми зараз”.

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– Тож необхідно прискорити постачання, інтеграцію, логістичну підтримку, навчання та все інше, що необхідно зробити, щоб надати українцям необхідні для роботи інструменти, – наголосив Ширрефф.