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Факти / Україна

Наразі українці здобули стратегічний успіх у Бахмуті – британський генерал

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Бахмут
Фото: Getty Images

Українські військові змусили окупантів покласти безліч своїх бійців та відправити на знищення величезну кількість техніки на Бахмутському напрямку, що можна вважати стратегічним успіхом для нашої країни.

Про це заявив заступник верховного головнокомандувача об’єднаних сил НАТО в Європі (2011-2014), британський генерал Річард Ширрефф в ефірі BBC Radio.

 – Наразі українці, ймовірно, здобули стратегічний успіх, змусивши росіян витратити величезну кількість живої сили та техніки, що, можливо, стане, якщо вони візьмуть його, пірровою перемогою (перемога, яка дістається надто високою ціною, – Ред.), – сказав британський генерал.

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Він вважає, якби росіяни мали те, що їм потрібно, кілька місяців тому, “ми, мабуть, не були б там, де ми зараз”.

Зараз дивляться

– Тож необхідно прискорити постачання, інтеграцію, логістичну підтримку, навчання та все інше, що необхідно зробити, щоб надати українцям необхідні для роботи інструменти, – наголосив Ширрефф.

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