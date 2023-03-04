Март, 04 в 15:00

Полученный во время войны опыт позволяет Вооруженным силам Украины перестраивать оборону в городе Бахмут (Донецкая область) и продолжать сопротивление российским оккупантам.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

Он, в частности, прокомментировал информацию западных СМИ, что войска РФ уничтожили важные мосты в районе Бахмута.

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– Это война, и в таком шквале огня уничтожаются и объекты критической инфраструктуры. Однако опыт уже более чем годовой войны в большом масштабе и девятилетний опыт ведения войны против этого оккупанта позволяет нам перестраивать оборону и в дальнейшем оказывать сопротивление, несмотря на то, что он (враг, — Ред.) наносит ущерб инфраструктуре, — подчеркнул Череватый.

По его словам, ситуация вокруг Бахмута остается тяжелой, но контролируемой. Город остается для врага приоритетной целью.

– Однако наше командование и личный состав делают все, чтобы защищать этот населенный пункт и при этом наносить максимальные потери врагу, — уточнил Череватый.

Он добавил, что главным штурмующим ядром во время наступления сил РФ на Бахмут остаются наемники ЧВК Вагнера. В то же время они усилены мотострелковыми подразделениями и десантниками РФ.

Череватый также объяснил, с чем связаны последние поездки украинских генералов в Бахмут. В последние дни к защитникам города приезжали командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Череватый отметил, что командование помогает военным планировать оборону города. Кроме того, визиты генералов являются “четким маркером того, что мы будем сражаться за каждый метр своей земли”.

– Бахмут на сегодняшний день – это эпицентр этой войны. Только в районе самого города за сутки враг совершил 21 обстрел, произошло 9 боестолкновений, — рассказал спикер.

Всего же в районе населенных пунктов Васюковка, Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут и Ивановское за сутки зафиксирован 131 обстрел войск РФ из артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также 38 боестолкновений. Были убиты 155 оккупантов, еще 239 получили ранения, а трое попали в плен.

Накануне американский телеканал CNN обнародовал информацию, что войска РФ взорвали мост, который соединяет город Бахмут с соседним поселком Хромово и является важным для эвакуации мирных жителей и перевозки грузов.

В британской разведке сообщили, что за последние 36 часов в городе были взорваны два ключевых моста, один из которых – на основном маршруте поставок ВСУ.

В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) утверждают, что украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о подготовке к ограниченному и контролируемому отходу ВСУ с особо сложных участков восточного Бахмута.