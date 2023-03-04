Март, 04 в 10:48

Российские войска накануне обстреляли территории Херсонской области 69 раз.

В общей сложности по мирным населенным пунктам региона оккупанты выпустили более 460 снарядов из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков и беспилотников.

Областной центр находился под вражеским огнем четырежды.

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Из-за российских обстрелов 3 марта один человек погиб, еще десять получили ранения разной степени тяжести.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 374-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Херсонская ОВА

Фото: Полиция Херсонской области