Оккупанты за сутки выпустили по Херсонской области почти полтысячи снарядов – ОВА
Российские войска накануне обстреляли территории Херсонской области 69 раз.
В общей сложности по мирным населенным пунктам региона оккупанты выпустили более 460 снарядов из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков и беспилотников.
Областной центр находился под вражеским огнем четырежды.
Сейчас смотрят
В городе повреждены многоквартирные дома и коммунальное предприятие.
Из-за российских обстрелов 3 марта один человек погиб, еще десять получили ранения разной степени тяжести.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 374-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Херсонская ОВА