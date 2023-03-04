Окупанти за добу випустили по Херсонщині майже пів тисячі снарядів – ОВА

Березень, 04 в 10:48

Російські війська напередодні обстріляли території Херсонської області 69 разів.

Загалом по мирних населених пунктах регіону окупанти випустили понад 460 снарядів із мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків та безпілотників.

Обласний центр перебував під ворожим вогнем чотири рази.

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У місті пошкоджено багатоквартирні будинки та комунальне підприємство.

Через російські обстріли 3 березня одна людина загинула, ще десятеро дістали поранення різного ступеня важкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 374-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: Поліція Херсонської області