Март, 04 в 14:05

За утро 4 марта российские войска несколько раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В Червоногригорьевской общине погибли два человека – 57-летняя женщина и 68-летний мужчина.

– Очередное страшное преступление России против мирного населения Украины. Мои соболезнования родным и близким погибших от кровавых рук агрессора из армии негодяев, убийц и насильников, – написал в Telegram руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

Вражескими снарядами в общине повреждены восемь частных домов, две хозяйственные постройки, линия электропередачи и газопровод.

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В Никополе подвергся разрушениям отель.

– Последствия атак уточняются, но людей не вернуть, – отмечает Сергей Лысак.

Напомним, что перед этим 4 марта вражеские снаряды уже повредили в Никополе частное предприятие, четыре дома, две хозяйственных постройки. Также были оборваны линии электропередачи.

Под артиллерийский обстрел попала и Марганецкая община.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 374-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак