Росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Загинули дві людини

Березень, 04 в 14:05

За ранок 4 березня російські війська кілька разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню.

У Червоногригорівській громаді загинули дві людини – 57-річна жінка та 68-річний чоловік.

– Черговий страшний злочин Росії проти мирного населення України. Мої співчуття рідним та близьким загиблих від кривавих рук агресора з армії негідників, вбивць та ґвалтівників, – написав у Telegram керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Ворожими снарядами в громаді пошкоджено вісім приватних будинків, дві господарські споруди, лінію електропередачі та газогін.

Зараз дивляться

У Нікополі зазнав руйнувань готель.

– Наслідки атак уточнюються, але людей не повернути, – наголошує Сергій Лисак.

Нагадаємо, що перед цим 4 березня ворожі снаряди вже пошкодили в Нікополі приватне підприємство, чотири будинки, дві господарські споруди. Також було обірвано лінії електропередачі.

Пiд артилерiйський обстрiл потрапила й Марганецька громада.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 374-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак