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Факты / Україна

Будут ставить на военный учет студентов: в Горловке оккупанты начинают новую волну мобилизации

Малиновская Ангелина, редактор ленты
армія РФ
Фото: Depositphotos

В Горловке Донецкой области оккупанты планируют начать очередную волну мобилизации местных жителей в ряды армии РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

– С целью пополнения масштабных потерь в живой силе, противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированной территории Украины. В частности, в Горловке Донецкой области с 5 марта планируется начать очередную волну мобилизации местных жителей в ряды российских оккупационных войск, — говорится в сообщении.

С этой целью всем руководителям учебных заведений предоставлено письменное указание от оккупационной администрации о постановке на военный учет мужчин от 1995 по 2005 год рождения.

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Кроме того, проходит принудительная паспортизация населения временно оккупированной территории Луганской области.

– Да, оккупанты ввели ограничения на свободное передвижение между населенными пунктами для всех гражданских не имеющих паспорта гражданина РФ. Под действие ограничений попали Старобельск, Рубежное и Станица Луганская, – информирует Генштаб.

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