Будут ставить на военный учет студентов: в Горловке оккупанты начинают новую волну мобилизации

Март, 04 в 19:00

В Горловке Донецкой области оккупанты планируют начать очередную волну мобилизации местных жителей в ряды армии РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

– С целью пополнения масштабных потерь в живой силе, противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированной территории Украины. В частности, в Горловке Донецкой области с 5 марта планируется начать очередную волну мобилизации местных жителей в ряды российских оккупационных войск, — говорится в сообщении.

С этой целью всем руководителям учебных заведений предоставлено письменное указание от оккупационной администрации о постановке на военный учет мужчин от 1995 по 2005 год рождения.

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Кроме того, проходит принудительная паспортизация населения временно оккупированной территории Луганской области.