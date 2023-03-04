Будут ставить на военный учет студентов: в Горловке оккупанты начинают новую волну мобилизации
В Горловке Донецкой области оккупанты планируют начать очередную волну мобилизации местных жителей в ряды армии РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб.
– С целью пополнения масштабных потерь в живой силе, противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированной территории Украины. В частности, в Горловке Донецкой области с 5 марта планируется начать очередную волну мобилизации местных жителей в ряды российских оккупационных войск, — говорится в сообщении.
С этой целью всем руководителям учебных заведений предоставлено письменное указание от оккупационной администрации о постановке на военный учет мужчин от 1995 по 2005 год рождения.
Кроме того, проходит принудительная паспортизация населения временно оккупированной территории Луганской области.
– Да, оккупанты ввели ограничения на свободное передвижение между населенными пунктами для всех гражданских не имеющих паспорта гражданина РФ. Под действие ограничений попали Старобельск, Рубежное и Станица Луганская, – информирует Генштаб.