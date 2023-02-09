Февраль, 09 в 13:54

Российские оккупанты начали формировать так называемые кадетские корпуса на временно захваченных территориях Украины. Они принуждают местных жителей отдавать туда своих детей.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, большие потери на фронте заставляют РФ прибегать как к длительным идеологическим мерам, так и к экстренным, чтобы продолжать тотальную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.

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– В частности, российские оккупационные “администрации” развернули идеологическую кампанию по принуждению родителей отдавать детей на обучение в так называемые кадетские корпуса, — отметила Маляр.

По ее данным, один из таких “корпусов” в этом году открылся во временно оккупированном городе Старобельск (Луганская область). Захватчики планируют открыть такие же в Херсонской области: в Скадовском, Каланчакском, Новотроицком и Геническом районах.

Кроме того, на захваченных территориях оккупанты продолжают активно агитировать заключенных вступать в состав российских частных военных компаний. При этом уголовные статьи, по которым были осуждены заключенные, их возраст, состояние здоровья и пол не принимаются во внимание.

По данным украинской разведки, России понадобится до двух месяцев, чтобы сформировать новые военные подразделения. А новое наступление российских войск может произойти в трех областях Украины: Донецкой, Луганской и Запорожской.

Источник: Telegram-канал Анны Маляр

Фото: ГУР Минобороны Украины