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Факти / Україна

Ставитимуть на військовий облік студентів: у Горлівці окупанти розпочинають нову хвилю мобілізації

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
армія РФ
Фото: Depositphotos

У Горлівці Донецької області окупанти планують розпочати чергову хвилю мобілізації місцевих жителів до лав армії РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

– З метою поповнення масштабних втрат в живій силі, противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованій території України.  Зокрема, в Горлівці Донецької області, з 5 березня планується розпочати чергову хвилю мобілізації місцевих жителів до лав російських окупаційних військ, – йдеться у повідомленні.

З цією метою всім керівникам навчальних закладів надано письмову вказівку від окупаційної адміністрації щодо постановки на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження.

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Крім того, триває примусова паспортизація населення тимчасово окупованої території Луганської області.

– Так, окупанти ввели обмеження на вільне пересування між населеними пунктами для усіх цивільних громадян які не мають паспорта громадянина РФ. Під дію обмежень потрапили Старобільск, Рубіжне та Станиця Луганська, – інформує Генштаб.

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