Ставитимуть на військовий облік студентів: у Горлівці окупанти розпочинають нову хвилю мобілізації

Березень, 04 в 19:00

У Горлівці Донецької області окупанти планують розпочати чергову хвилю мобілізації місцевих жителів до лав армії РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

– З метою поповнення масштабних втрат в живій силі, противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованій території України. Зокрема, в Горлівці Донецької області, з 5 березня планується розпочати чергову хвилю мобілізації місцевих жителів до лав російських окупаційних військ, – йдеться у повідомленні.

З цією метою всім керівникам навчальних закладів надано письмову вказівку від окупаційної адміністрації щодо постановки на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження.

Зараз дивляться

Крім того, триває примусова паспортизація населення тимчасово окупованої території Луганської області.