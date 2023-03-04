В Крыму россияне вырыли около 200 км траншей вдоль побережья

Март, 04 в 9:18

Российские оккупанты вырыли около 200 км траншей вдоль побережья временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров.

Он показал на видео окопы вдоль пляжей в Евпатории.

Сейчас смотрят

По его словам, вероятно таким образом армия РФ готовится к возможной высадке украинского десанта.

По данным Генштаба ВСУ, оккупационные власти создают в Симферополе так называемые добровольные дружины, боясь активизации проукраинского движения и патриотически настроенных ячеек.

Вновь созданные подразделения должны не только патрулировать город, но и “выявлять корректировщиков и диверсантов”, потому что из-за войны в Украине в оккупированном Крыму не хватает правоохранителей.

Фото: скрин видео