В Крыму россияне вырыли около 200 км траншей вдоль побережья
Российские оккупанты вырыли около 200 км траншей вдоль побережья временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров.
Он показал на видео окопы вдоль пляжей в Евпатории.
Сейчас смотрят
По его словам, вероятно таким образом армия РФ готовится к возможной высадке украинского десанта.
По данным Генштаба ВСУ, оккупационные власти создают в Симферополе так называемые добровольные дружины, боясь активизации проукраинского движения и патриотически настроенных ячеек.
Вновь созданные подразделения должны не только патрулировать город, но и “выявлять корректировщиков и диверсантов”, потому что из-за войны в Украине в оккупированном Крыму не хватает правоохранителей.
Фото: скрин видео