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Факты / Україна

В Крыму россияне вырыли около 200 км траншей вдоль побережья

Валентина Летяк, редактор ленты
Окопи в Криму

Российские оккупанты вырыли около 200 км траншей вдоль побережья временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров.

Он показал на видео окопы вдоль пляжей в Евпатории.

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По его словам, вероятно таким образом армия РФ готовится к возможной высадке украинского десанта.

По данным Генштаба ВСУ, оккупационные власти создают в Симферополе так называемые добровольные дружины, боясь активизации проукраинского движения и патриотически настроенных ячеек.

Вновь созданные подразделения должны не только патрулировать город, но и “выявлять корректировщиков и диверсантов”, потому что из-за войны в Украине в оккупированном Крыму не хватает правоохранителей.

Фото: скрин видео

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