У Криму росіяни вирили близько 200 км траншей вздовж узбережжя
Російські окупанти вирили приблизно 200 км траншей уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомив речник Оперативного командування Південь Владислав Назаров.
Він показав на відео окопи уздовж пляжів в Євпаторії.
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За його словами, ймовірно таким чином армія РФ готується до можливої висадки українського десанту.
За даними Генштабу ЗСУ, окупаційна влада створює у Сімферополі так звані добровільні дружини, боячись активізації проукраїнського руху та патріотично налаштованих осередків.
Новостворені підрозділи мають не лише патрулювати місто, а й “виявляти коригувальників та диверсантів”, тому що через війну в Україні в окупованому Криму бракує правоохоронців.
Фото: скрін відео