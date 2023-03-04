Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Криму росіяни вирили близько 200 км траншей вздовж узбережжя

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Окопи в Криму

Російські окупанти вирили приблизно 200 км траншей уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив речник Оперативного командування Південь Владислав Назаров.

Він показав на відео окопи уздовж пляжів в Євпаторії.

Зараз дивляться

За його словами, ймовірно таким чином армія РФ готується до можливої висадки українського десанту.

За даними Генштабу ЗСУ, окупаційна влада створює у Сімферополі так звані добровільні дружини, боячись активізації проукраїнського руху та патріотично налаштованих осередків.

Новостворені підрозділи мають не лише патрулювати місто, а й “виявляти коригувальників та диверсантів”, тому що через війну в Україні в окупованому Криму бракує правоохоронців.

Фото: скрін відео

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка