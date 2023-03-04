У Криму росіяни вирили близько 200 км траншей вздовж узбережжя

Березень, 04 в 9:18

Російські окупанти вирили приблизно 200 км траншей уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив речник Оперативного командування Південь Владислав Назаров.

Він показав на відео окопи уздовж пляжів в Євпаторії.

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За його словами, ймовірно таким чином армія РФ готується до можливої висадки українського десанту.

За даними Генштабу ЗСУ, окупаційна влада створює у Сімферополі так звані добровільні дружини, боячись активізації проукраїнського руху та патріотично налаштованих осередків.

Новостворені підрозділи мають не лише патрулювати місто, а й “виявляти коригувальників та диверсантів”, тому що через війну в Україні в окупованому Криму бракує правоохоронців.

Фото: скрін відео