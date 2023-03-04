Март, 04 в 14:18

Днем 4 марта российские войска обстреляли село Марьевка под Запорожьем.

Обновлено в 14:18. О результатах обстрелов населенного пункта в Запорожском районе сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

– Были повреждены дома. К счастью, обошлось без жертв, – подчеркнул Андрей Ермак.

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Впоследствии обстрел Запорожского края подтвердили и в областной военной администрации.

– Российские ракеты из украинского Крыма попали в одну из общин Запорожского района. Дорогой снаряд попал в центр маленького села, – сообщили в ОВА.

В настоящее время на месте попадания работают профильные службы.

Напомним, что днем 4 марта во время воздушной тревоги люди в Запорожье услышали взрыв, а за ним – еще один.

Мониторинговые Telegram-каналы предположили, что оккупанты могли ударить по Запорожской области ракетами типа Оникс из БРК Бастион с территории временно оккупированного Крыма.

В областной военной администрации призвали людей находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги, не распространять фото- и видеоматериалы, не помогая врагу таким образом корректировать огонь.

– Враг не оставляет цели запугать мирное население. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины! – отметили в ОВА.

Было сообщение, что в областном центре сразу после взрывов начались перебои со светом.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 374-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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