Пошкоджено будинки: росіяни з території Криму атакували село під Запоріжжям
Удень 4 березня російські війська обстріляли село Мар’ївка під Запоріжжям.
Оновлено о 14:18. Про результати обстрілу населеного пункту в Запорізькому районі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
– Були пошкоджені будинки. На щастя, минулося без жертв, – наголосив Андрій Єрмак.
Згодом обстріл Запорізького краю підтвердили і в обласній військовій адміністрації.
– Російські ракети з українського Криму поцілили в одну з громад Запорізького району. Дорогий снаряд поцілив у центр маленького села, – повідомили в ОВА.
Наразі на місці влучання працюють профільні служби.
Нагадаємо, що удень 4 березня під час повітряної тривоги люди в Запоріжжі почули вибух, а за ним – ще один.
Моніторингові Telegram-канали припустили, що окупанти могли вдарити по Запорізькій області ракетами типу Онікс із БРК Бастіон із території тимчасово окупованого Криму.
В обласній військовій адміністрації закликали людей перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги, не поширювати фото- та відео матеріали, не допомагаючи ворогу таким чином корегувати вогонь.
– Ворог не полишає мети залякати мирне населення. Зберігаємо спокій та віримо у Збройні сили України! – наголосили в ОВА.
Були повідомлення, що в обласному центрі відразу після вибухів почались перебої зі світлом.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 374-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Андрій Єрмак, Запорізька ОВА