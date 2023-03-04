Пошкоджено будинки: росіяни з території Криму атакували село під Запоріжжям

Березень, 04 в 14:18

Удень 4 березня російські війська обстріляли село Мар’ївка під Запоріжжям.

Оновлено о 14:18. Про результати обстрілу населеного пункту в Запорізькому районі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Були пошкоджені будинки. На щастя, минулося без жертв, – наголосив Андрій Єрмак.

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Згодом обстріл Запорізького краю підтвердили і в обласній військовій адміністрації.

– Російські ракети з українського Криму поцілили в одну з громад Запорізького району. Дорогий снаряд поцілив у центр маленького села, – повідомили в ОВА.

Наразі на місці влучання працюють профільні служби.

Нагадаємо, що удень 4 березня під час повітряної тривоги люди в Запоріжжі почули вибух, а за ним – ще один.

Моніторингові Telegram-канали припустили, що окупанти могли вдарити по Запорізькій області ракетами типу Онікс із БРК Бастіон із території тимчасово окупованого Криму.

В обласній військовій адміністрації закликали людей перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги, не поширювати фото- та відео матеріали, не допомагаючи ворогу таким чином корегувати вогонь.

– Ворог не полишає мети залякати мирне населення. Зберігаємо спокій та віримо у Збройні сили України! – наголосили в ОВА.

Були повідомлення, що в обласному центрі відразу після вибухів почались перебої зі світлом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 374-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Андрій Єрмак, Запорізька ОВА