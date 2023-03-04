Зеленский объяснил, как Украина будет жить возле РФ после победы

Март, 04 в 19:26

Президент Владимир Зеленский рассказал, как Украина будет жить рядом с Россией после победы.

– Мы будем страной-победителем. И мы будем субъектными. Очень важно изменить парадигму, которая была долгие годы. Мы делаем Украину мощным субъектом в Европе, чтобы не говорили, что Украина – это где-то возле России, а чтобы все говорили, что Россия – это где-то возле Украины, – заявил Зеленский во время встречи со студентами во Львове с президентом Европарламента Робертой Метсолой.

Европейский политик заверила, что Украина станет членом ЕС, а Европа будет с украинцами до победы.

– Только Украина может решать, когда война завершится. Мы не можем говорить о мире без справедливости, без свободы, без суверенитета и территориальной целостности, – сказала Метсола.