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Зеленский объяснил, как Украина будет жить возле РФ после победы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Зеленский объяснил, как Украина будет жить возле РФ после победы
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский рассказал, как Украина будет жить рядом с Россией после победы.

– Мы будем страной-победителем. И мы будем субъектными. Очень важно изменить парадигму, которая была долгие годы. Мы делаем Украину мощным субъектом в Европе, чтобы не говорили, что Украина – это где-то возле России, а чтобы все говорили, что Россия – это где-то возле Украины, – заявил Зеленский во время встречи со студентами во Львове с президентом Европарламента Робертой Метсолой.

Европейский политик заверила, что Украина станет членом ЕС, а Европа будет с украинцами до победы.

– Только Украина может решать, когда война завершится. Мы не можем говорить о мире без справедливости, без свободы, без суверенитета и территориальной целостности, – сказала Метсола.

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Источник: Офис президента
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