Зеленський пояснив, як Україна житиме біля РФ після перемоги

Березень, 04 в 19:26

Президент України Володимир Зеленський розповів, як Україна буде жити поруч з Росією після перемоги.

– Ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб’єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб’єктом в Європі, щоб не говорили, що Україна – це десь біля Росії, а щоб всі говорили, що Росія – це десь біля України, – заявив Зеленський під час зустрічі зі студентами у Львові з президентом Європарламенту Робертою Мецолою.

При цьому європейський політик запевнила, що Україна стане членом ЄС, а Європа буде з українцями до перемоги.

– Тільки Україна може вирішувати, коли війна завершиться. Ми не можемо говорити про мир без справедливості, без свободи, без суверенітету і територіальної цілісності, – сказала Мецола.