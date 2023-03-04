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Факты / Україна

В этом году наше сотрудничество с европейскими институциями будет еще более содержательным, чем в прошлом — Зеленский

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В этом году наше сотрудничество с европейскими институциями будет еще более содержательным, чем в прошлом — Зеленский

Задачами этого года является активная подготовка Украины для членства в Евросоюзе, увеличение поставок оружия для нашей страны и усиление санкций против России.

Об этом в своем традиционном обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Очевидно, что в этом году наше сотрудничество с европейскими институциями будет даже еще более содержательным, чем в прошлом году. Задача – максимально активно готовить все для членства нашего государства в Евросоюзе, увеличивать поставки оружия для Украины, усиливать санкции против России. И я благодарю госпожу Роберту Метсолу, всех наших друзей в Европе, тех, кто помогает Украине на пути интеграции, — отметил глава нашего государства.

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Кроме того, президент поблагодарил всех, кто помогает укреплять безопасность Украины и усиливать наших воинов.

— Спасибо каждому и каждой, кто воюет за Украину, кто защищает нашу границу и кто утверждает справедливость для Украины своей точностью на поле боя – кто отвечает оккупанту активным огнем на террор. Утром сегодня был на связи с командующими: фронт – это первый приоритет, – отметил Зеленский.

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При этом глава нашего государства отметил бойцов, защищающих Бахмут, в частности, воинов 56-й отдельной мотопехотной бригады, 67-й и 93-й отдельных механизированных бригад и 77-й отдельной аэромобильной бригады.

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