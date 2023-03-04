ВСУ за сутки отбили более 150 атак оккупантов – Генштаб
Украинские защитники на протяжении суток отбили более полутора сотен атак российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Об этом сообщили 4 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Не увенчалось успехом у оккупантов наступление в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области, Спорное и Веселое Донецкой области на Купянском и Лиманском направлениях.
Не оставляют россияне попыток окружить Бахмут на одноименном направлении.
Однако украинские военные отбили атаки захватчиков и в районе Бахмута, и в районах Васюковки, Дубово-Василовки, Богдановки, Ивановского Донецкой области.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях россияне тщетно атаковали позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа.
На Запорожском и Херсонском направлениях враг прибегает к обороне, а на отдельных участках пытается улучшить тактическое положение и создать условия для возобновления наступления.
Тем временем украинская авиация накануне нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях.
Кроме того, украинские защитники сбили вражеский самолет Су-34 и восемь разведывательных и ударных беспилотников разных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- пункт управления,
- три района сосредоточения,
- склад боеприпасов,
- два склада горюче-смазочных материалов,
- станцию радиоэлектронной борьбы врага.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 374-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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