ЗСУ за добу відбили понад 150 атак окупантів – Генштаб

Березень, 04 в 6:41

Українські захисники впродовж доби відбили понад півтори сотні атак російських окупантів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Про це 4 березня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Не увінчався успіхом в окупантів наступ у районах населених пунктів Кремінна та Білогорівка Луганської області, Спірне та Веселе Донецької області на Куп’янському та Лиманському напрямках.

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Не полишають росіяни спроб й оточити Бахмут на однойменному напрямку.

Однак українські військові відбили атаки загарбників і в районі Бахмута, і в районах Васюківки, Дубово-Василівки, Богданівки, Іванівського Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках росіяни марно атакували позиції українських військ поблизу населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Побєда.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог вдається до оборони, а на окремих ділянках намагається покращити тактичне положення та створити умови для відновлення наступу.

Тим часом українська авіація напередодні завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях.

Також українські захисники збили ворожий літак Су-34 та вісім розвідувальних і ударних безпілотників різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії натомість уразили:

пункт управління,

три райони зосередження,

склад боєприпасів,

два склади паливно-мастильних матеріалів,

станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 374-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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