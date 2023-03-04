ВСУ разрушили два критически важных моста в районе Бахмута – ISW
Украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута Донецкой области.
Такое заявление сделали аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры.
Один такой мост, отмечают в ISW, уничтожен через реку Бахмутовка на северо-востоке Бахмута и еще один – вдоль трассы Хромово – Бахмут к западу от Бахмута.
По убеждению экспертов, превентивное уничтожение мостов, вероятно, свидетельствует о стремлении украинских войск помешать движению России в восточном Бахмуте и ограничить потенциальные пути выхода России из Бахмута на запад.
Далее эксперты ISW напомнили, что советник президента Украины Александр Роднянский в комментарии CNN 28 февраля говорил о том, что украинские военные при необходимости могут отойти с позиций в Бахмуте.
Однако, по словам Александра Роднянского, ВСУ укрепили территорию западнее Бахмута так, что даже если и начнут отступать, то российские войска не обязательно смогут быстро захватить весь город.
Учитывая это, в Институте изучения войны считают, что, даже если украинское военное командование решит отступить из Бахмута, это, вероятно, будет ограниченный и контролируемый выход из особо сложных участков восточного Бахмута.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 374-е сутки.
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