Март, 04 в 8:49

Украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута Донецкой области.

Такое заявление сделали аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры.

Один такой мост, отмечают в ISW, уничтожен через реку Бахмутовка на северо-востоке Бахмута и еще один – вдоль трассы Хромово – Бахмут к западу от Бахмута.

Сейчас смотрят

По убеждению экспертов, превентивное уничтожение мостов, вероятно, свидетельствует о стремлении украинских войск помешать движению России в восточном Бахмуте и ограничить потенциальные пути выхода России из Бахмута на запад.

Далее эксперты ISW напомнили, что советник президента Украины Александр Роднянский в комментарии CNN 28 февраля говорил о том, что украинские военные при необходимости могут отойти с позиций в Бахмуте.

Однако, по словам Александра Роднянского, ВСУ укрепили территорию западнее Бахмута так, что даже если и начнут отступать, то российские войска не обязательно смогут быстро захватить весь город.

Учитывая это, в Институте изучения войны считают, что, даже если украинское военное командование решит отступить из Бахмута, это, вероятно, будет ограниченный и контролируемый выход из особо сложных участков восточного Бахмута.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 374-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.