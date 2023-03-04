ЗСУ зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута – ISW

Березень, 04 в 8:49

Українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута Донецької області.

Таку заяву зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні кадри.

Один такий міст, наголошують в ISW, знищено через річку Бахмутівка на північному сході Бахмута та ще один – уздовж траси Хромове – Бахмут на захід від Бахмута.

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На переконання експертів, знищення мостів із запобіжною метою, імовірно, свідчить про прагнення українських військ перешкодити руху Росії в східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи виходу Росії з Бахмута на захід.

Далі експерти ISW нагадали, що радник президента України Олександр Роднянський у коментарі CNN 28 лютого говорив про те, що українські військові за потреби можуть відійти з позицій у Бахмуті.

Однак, за словами Олександра Роднянського, ЗСУ укріпили територію на захід від Бахмута так, що навіть якщо й почнуть відступати, то російські війська не обов’язково зможуть швидко захопити все місто.

З огляду на це, в Інституті вивчення війни вважають, що, навіть якщо українське військове командування вирішить відступити з Бахмута, це, імовірно, буде обмежений та контрольований вихід з особливо складних ділянок східного Бахмута.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 374-ту добу.

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