Март, 05 в 6:24

Оккупационные войска обеспечили себе позиционное преимущество для обхода определенных участков вокруг Бахмута, но в ближайшее время не смогут окружить город.

К такому заключению пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, 4 марта российские оккупанты провели одну ограниченную атаку под Бахмутом. Но это не заставило ВСУ начать отступление.

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Ранее аналитики ISW сообщали, что украинские военные, вероятно, создают себе условия для контролируемого отхода с особо сложных участков восточного Бахмута.

Боевики Вагнера заявляют о некоторых успехах на северо-востоке и востоке Бахмута, создав тактически сложное движение в городских районах в северной части города.

Украинские официальные лица недавно заявили, что ВСУ, несмотря на тяжелую ситуацию, контролируют Бахмут, а группировка Вагнера бросила свои наиболее передовые и подготовленные подразделения для штурма.

Аналитики ISW заявляют, что есть медленное продвижение россиян вокруг Бахмута, но это не означает, что они смогут в ближайшее окружить или тем более взять город лобовыми атаками.

Оккупантам наверное удалось продвинуться достаточно близко к важным путям с северо-востока, чтобы перекрыть возможность отхода украинских подразделений, предполагают эксперты ISW.