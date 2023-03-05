Бои за Бахмут: В ISW рассказали, смогут ли оккупанты в ближайшее время взять город
Оккупационные войска обеспечили себе позиционное преимущество для обхода определенных участков вокруг Бахмута, но в ближайшее время не смогут окружить город.
К такому заключению пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Так, 4 марта российские оккупанты провели одну ограниченную атаку под Бахмутом. Но это не заставило ВСУ начать отступление.
Ранее аналитики ISW сообщали, что украинские военные, вероятно, создают себе условия для контролируемого отхода с особо сложных участков восточного Бахмута.
Боевики Вагнера заявляют о некоторых успехах на северо-востоке и востоке Бахмута, создав тактически сложное движение в городских районах в северной части города.
Украинские официальные лица недавно заявили, что ВСУ, несмотря на тяжелую ситуацию, контролируют Бахмут, а группировка Вагнера бросила свои наиболее передовые и подготовленные подразделения для штурма.
Аналитики ISW заявляют, что есть медленное продвижение россиян вокруг Бахмута, но это не означает, что они смогут в ближайшее окружить или тем более взять город лобовыми атаками.
Оккупантам наверное удалось продвинуться достаточно близко к важным путям с северо-востока, чтобы перекрыть возможность отхода украинских подразделений, предполагают эксперты ISW.