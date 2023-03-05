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Факти / Україна

Бої за Бахмут: В ISW розповіли, чи зможуть окупанти найближчим часом взяти місто

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Окупаційні війська забезпечили собі позиційну перевагу для обходу певних учнів навколо Бахмута, але найближчим часом не зможуть оточити місто.

Такого висновку прийшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 4 березня російські окупанти провели одну обмежену атаку під Бахмутом. Але це не змусило ЗСУ розпочати відступ.

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Раніше аналітики ISW повідомляли, що українські військові, ймовірно, створюють умови для контрольованого відходу з особливо складних ділянок східного Бахмута.

Бойовики Вагнера заявляють про деякі успіхи на північному сході та сході Бахмута, створивши тактично складний рух у міських районах у північній частині міста.

Українські офіційні особи нещодавно заявили, що ЗСУ, попри важку ситуацію, контролюють Бахмут, а угруповання Вагнера кинуло свої найбільш передові та підготовлені підрозділи для штурму.

Аналітики ISW заявляють, що є повільний поступ росіян навколо Бахмута, але це не означає, що вони зможуть у найближче оточити або тим більше взяти місто лобовими атаками.

Окупантам, напевно, вдалося просунутися досить близько до важливих шляхів із північного сходу, щоб перекрити можливість відходу українських підрозділів, припускають експерти ISW.

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Джерело: ISW
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