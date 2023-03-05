Березень, 05 в 6:24

Окупаційні війська забезпечили собі позиційну перевагу для обходу певних учнів навколо Бахмута, але найближчим часом не зможуть оточити місто.

Такого висновку прийшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 4 березня російські окупанти провели одну обмежену атаку під Бахмутом. Але це не змусило ЗСУ розпочати відступ.

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Раніше аналітики ISW повідомляли, що українські військові, ймовірно, створюють умови для контрольованого відходу з особливо складних ділянок східного Бахмута.

Бойовики Вагнера заявляють про деякі успіхи на північному сході та сході Бахмута, створивши тактично складний рух у міських районах у північній частині міста.

Українські офіційні особи нещодавно заявили, що ЗСУ, попри важку ситуацію, контролюють Бахмут, а угруповання Вагнера кинуло свої найбільш передові та підготовлені підрозділи для штурму.

Аналітики ISW заявляють, що є повільний поступ росіян навколо Бахмута, але це не означає, що вони зможуть у найближче оточити або тим більше взяти місто лобовими атаками.

Окупантам, напевно, вдалося просунутися досить близько до важливих шляхів із північного сходу, щоб перекрити можливість відходу українських підрозділів, припускають експерти ISW.