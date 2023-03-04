Март, 04 в 10:58

Командующий Сил специальных операций ВСУ, бригадный генерал Виктор Хоренко посетил украинских военных, защищающих город Бахмут (Донецкая область).

Как сообщили в пресс-центре Командования ССО, генерал проверил работу своих подразделений, которые выполняют боевые задания в Донецкой и Луганской областях.

Хоренко отметил, что военнослужащие выполняют поставленные задачи в Бахмуте, в частности, делают все, чтобы количество российских сил сокращалось.

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– Все подразделения ССО Украины, привлеченные к обороне Бахмута, четко выполняют поставленные задачи. Наши воины непрерывно работают в чрезвычайно тяжелых условиях и делают все, чтобы количество сил противника уменьшалось ежедневно, — подчеркнул командующий ССО.

Делают все, чтобы сокращать силы РФ: защитников Бахмута посетил командующий ССО / 3 фотографии

Хоренко ознакомился с обстановкой в районах выполнения боевых задач, а также обсудил обеспечение подразделений ССО.

Как объяснил Хоренко, сейчас очень важную роль играет взаимодействие и коммуникация всех звеньев в структуре ССО Украины. Наилучший результат на поле боя дает быстрое реагирование на запросы и нужды военных.

Накануне сообщалось, что Бахмут снова посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, ожесточенные бои происходят в самом городе и вокруг него.

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута. Это может свидетельствовать о стремлении Вооруженных сил Украины помешать движению РФ в восточном Бахмуте и ограничить потенциальные пути выхода оккупантов на запад.

Несмотря на тяжелые сражения, украинские войска продолжают держать оборону Бахмута. По оценкам западных военных, это позволяет ВСУ значительно ослабить российские силы.

Источник: Командование Сил специальных операций ВСУ

Фото: Командование Сил специальных операций ВСУ