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Факты / Україна

Делают все, чтобы сокращать силы РФ: защитников Бахмута посетил командующий ССО

Юлия Соколова, редактор ленты
Командувач ССО Віктор Хоренко відвідав Бахмут

Командующий Сил специальных операций ВСУ, бригадный генерал Виктор Хоренко посетил украинских военных, защищающих город Бахмут (Донецкая область).

Как сообщили в пресс-центре Командования ССО, генерал проверил работу своих подразделений, которые выполняют боевые задания в Донецкой и Луганской областях.

Хоренко отметил, что военнослужащие выполняют поставленные задачи в Бахмуте, в частности, делают все, чтобы количество российских сил сокращалось.

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– Все подразделения ССО Украины, привлеченные к обороне Бахмута, четко выполняют поставленные задачи. Наши воины непрерывно работают в чрезвычайно тяжелых условиях и делают все, чтобы количество сил противника уменьшалось ежедневно, — подчеркнул командующий ССО.

Командувач ССО Віктор Хоренко відвідав Бахмут
Командувач ССО Віктор Хоренко відвідав Бахмут
Командувач ССО Віктор Хоренко відвідав Бахмут
Командувач ССО Віктор Хоренко відвідав Бахмут
Делают все, чтобы сокращать силы РФ: защитников Бахмута посетил командующий ССО / 3 фотографии

Хоренко ознакомился с обстановкой в районах выполнения боевых задач, а также обсудил обеспечение подразделений ССО.

Как объяснил Хоренко, сейчас очень важную роль играет взаимодействие и коммуникация всех звеньев в структуре ССО Украины. Наилучший результат на поле боя дает быстрое реагирование на запросы и нужды военных.

Накануне сообщалось, что Бахмут снова посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, ожесточенные бои происходят в самом городе и вокруг него.

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута. Это может свидетельствовать о стремлении Вооруженных сил Украины помешать движению РФ в восточном Бахмуте и ограничить потенциальные пути выхода оккупантов на запад.

Несмотря на тяжелые сражения, украинские войска продолжают держать оборону Бахмута. По оценкам западных военных, это позволяет ВСУ значительно ослабить российские силы.

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Источник: Командование Сил специальных операций ВСУ

Фото: Командование Сил специальных операций ВСУ

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