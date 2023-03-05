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Факты / Україна

Хотят выйти на Лиман. Россияне круглосуточно атакуют кременское направление — Гайдай

Бедрак Виктория, редактор ленты
Хотят выйти на Лиман. Россияне круглосуточно атакуют кременское направление — Гайдай
Фото: Генштаб ВСУ

Россияне пытаются захватить территорию Белогоровки в Луганской области, чтобы создать плацдарм для наступления на Лиман.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Россияне не оставляют своей цели продвинуться дальше и захватить территорию населенного пункта Белогоровка. Как и раньше, они хотели создавать там определенный плацдарм для продвижения с направления Кременная на Лиман. Поэтому происходят постоянные атаки и попытки наступать тяжелой техникой и пехотой, — сказал он.

Глава ОВА отметил, что при наступлении оккупанты теряют технику, личный состав, а затем отходят назад, чтобы пополнить потери. Позже через 1-2 дня войска РФ снова пытаются наступать.

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Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупационные войска начали экспериментировать с тактикой наступления на Кременском направлении.

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