Март, 05 в 14:54

Россияне пытаются захватить территорию Белогоровки в Луганской области, чтобы создать плацдарм для наступления на Лиман.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Россияне не оставляют своей цели продвинуться дальше и захватить территорию населенного пункта Белогоровка. Как и раньше, они хотели создавать там определенный плацдарм для продвижения с направления Кременная на Лиман. Поэтому происходят постоянные атаки и попытки наступать тяжелой техникой и пехотой, — сказал он.

Глава ОВА отметил, что при наступлении оккупанты теряют технику, личный состав, а затем отходят назад, чтобы пополнить потери. Позже через 1-2 дня войска РФ снова пытаются наступать.

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Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупационные войска начали экспериментировать с тактикой наступления на Кременском направлении.