Март, 03 в 13:28

Российские оккупационные войска начали экспериментировать с тактикой наступления на Кременском направлении.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, оккупанты пробуют наступать разными способами в районе города Кременная. Например, атаки малыми группами оказались неэффективными, и теперь войска РФ бросают в бой больше тяжелой техники.

Сейчас смотрят

В частности, была замечена российская боевая машина поддержки танков Терминатор. Предыдущую недавно уничтожили украинские военные.

– Что касается Кременной, там враг постоянно пытается сменить тактику. То малыми группами идут, то идут большими – по три роты пехоты, то пехота вместе с тяжелой техникой. Сейчас они поняли, что пехотой ничего не выходит, пытаются проходить тяжелой техникой. Это и танки, и снова бросили в бой Терминаторы, – отметил Гайдай.

Он также прокомментировал ситуацию в районе поселка Белогоровка. Несколько дней там проходили тяжелые бои. После провальных атак враг расстреливает позиции украинских военных из тяжелого вооружения.

– Сейчас враг начинает просто расстреливать позиции наших защитников тяжелым калибром. Это и реактивные системы залпового огня, и артиллерия, и танки, и что-то еще более тяжелое, — заявил Гайдай.

В то же время, на Сватовском направлении ситуация более спокойная. Минувшей ночью украинские воины накрыли огнем российскую колонну. У врага многочисленные потери и в личном составе, и в технике.

В конце февраля Сергей Гайдай рассказывал, что самым тяжелым направлением в Луганской области является участок фронта в районе Кременной, где враг увеличил количество обстрелов и наступлений.

Источник: Telegram-канал Сергея Гайдая