Пехотой ничего не выходит: Гайдай рассказал об изменениях в тактике РФ возле Кременной
Российские оккупационные войска начали экспериментировать с тактикой наступления на Кременском направлении.
Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай в эфире одного из украинских телеканалов.
По его словам, оккупанты пробуют наступать разными способами в районе города Кременная. Например, атаки малыми группами оказались неэффективными, и теперь войска РФ бросают в бой больше тяжелой техники.
В частности, была замечена российская боевая машина поддержки танков Терминатор. Предыдущую недавно уничтожили украинские военные.
– Что касается Кременной, там враг постоянно пытается сменить тактику. То малыми группами идут, то идут большими – по три роты пехоты, то пехота вместе с тяжелой техникой. Сейчас они поняли, что пехотой ничего не выходит, пытаются проходить тяжелой техникой. Это и танки, и снова бросили в бой Терминаторы, – отметил Гайдай.
Он также прокомментировал ситуацию в районе поселка Белогоровка. Несколько дней там проходили тяжелые бои. После провальных атак враг расстреливает позиции украинских военных из тяжелого вооружения.
– Сейчас враг начинает просто расстреливать позиции наших защитников тяжелым калибром. Это и реактивные системы залпового огня, и артиллерия, и танки, и что-то еще более тяжелое, — заявил Гайдай.
В то же время, на Сватовском направлении ситуация более спокойная. Минувшей ночью украинские воины накрыли огнем российскую колонну. У врага многочисленные потери и в личном составе, и в технике.
В конце февраля Сергей Гайдай рассказывал, что самым тяжелым направлением в Луганской области является участок фронта в районе Кременной, где враг увеличил количество обстрелов и наступлений.
Источник: Telegram-канал Сергея Гайдая