Березень, 05 в 14:54

Росіяни намагаються захопити територію Білогорівки на Луганщині, щоб створити плацдарм для наступу на Лиман.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Росіяни не залишають своєї мети просунутися далі і захопити територію населеного пункту Білогорівка. Як і раніше, вони хотіли створювати там певний плацдарм для просування з напрямку Кремінна на Лиман. Тому відбуваються постійні атаки і намагання наступати важкою технікою і піхотою, – сказав він.

Глава ОВА зазначив, що при наступі окупанти втрачають техніку, особовий склад, а потім відходять назад, щоб поповнити втрати. Згодом через 1-2 дні війська РФ знову намагаються наступати.

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Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупаційні війська почали експериментувати з тактикою наступу на Кремінському напрямку.