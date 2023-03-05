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Факти / Україна

Хочуть вийти на Лиман. Росіяни цілодобово атакують кремінський напрямок – Гайдай

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Хочуть вийти на Лиман. Росіяни цілодобово атакують кремінський напрямок – Гайдай
Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни намагаються захопити територію Білогорівки на Луганщині, щоб створити плацдарм для наступу на Лиман.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Росіяни не залишають своєї мети просунутися далі і захопити територію населеного пункту Білогорівка. Як і раніше, вони хотіли створювати там певний плацдарм для просування з напрямку Кремінна на Лиман. Тому відбуваються постійні атаки і намагання наступати важкою технікою і піхотою, – сказав він.

Глава ОВА зазначив, що при наступі окупанти втрачають техніку, особовий склад, а потім відходять назад, щоб поповнити втрати. Згодом через 1-2 дні війська РФ знову намагаються наступати.

Зараз дивляться

Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупаційні війська почали експериментувати з тактикою наступу на Кремінському напрямку.

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