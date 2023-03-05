Могут нанести точечные удары. Оккупанты готовятся к новой ракетной атаке — Гуменюк

Март, 05 в 10:23

Войска РФ продолжают готовиться к возможным ракетным атакам по Украине.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, корабельная группировка врага в Черном море состоит из 16 кораблей, среди которых 4 ракетоносителя: два надводных, два подводных. К запуску могут быть готовы более 20 Калибров.

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Такое количество ракетоносителей на боевом дежурстве говорит о подготовке оккупантов к новой атаке.

— Какой она будет — это уже зависит от той тактики, которую выберет командование врага. Потому что они уже поняли, что массированные атаки — это не тот результат, которого ожидают. Это большие затраты и малая отдача. Поэтому, скорее всего, они будут использовать точечные атаки так, как это было по Кременчугскому району, — сказала она.

Гуменюк отметила, что в случае точечных атак РФ поднимает в воздух авиацию, а также держит наготове ракетоносители в море. Так захватчики пытаются запутать украинскую противовоздушную оборону.

Источник: телемарафон

Фото: ОК Юг